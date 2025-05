Am 19. Mai 2025 wäre der afroamerikanische Muslim Malcolm X hundert Jahre alt geworden. Es waren »hundert Jahre eines Lebens und Vermächtnisses, das Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistert, bewegt, motiviert und inspiriert hat«, schrieb das Shabazz Center in New York City¹ zu den Feierlichkeiten und Bildungsangeboten unter dem Motto »Malcolm 100«. Zuvor hatte das Shabazz Center am 21. Februar 2025 mit einer Großveranstaltung des 60. Jahrestags seiner E...