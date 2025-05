Vereinfachen will sie, ändern. Wer, was? Die EU-Kommission die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP). Mit dem »Vereinfachungspaket«, das EU-Agrarkommissar Christophe Hansen und EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis am Mittwoch in Brüssel präsentierten. Da haben sich die Kommissare viel vorgenommen – und viel Kritik eingehandelt. Aber der Reihe nach. Hansen erklärte dem Portal Agrar heute zufolge, mit den Vorschlägen käme der »Pragmatismus in die Agrarpolitik zurück«. T...