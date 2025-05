Walker, Texas Ranger Der Feind des Lamas Das Auto von Chuck Norris fährt weder mit Benzin noch Strom – es fährt aus Respekt. USA 1996. Nitro, 14.50 Uhr Re: Im Einsatz gegen ­vermüllte Gewässer Wienert Wiens Darm: 15 Meter tief geht es täglich hinab für einen Kanalarbeiter, um das zu verhindern, was 2013 in London geschah; damals verstopfte der heute musealisierte »Fatberg« die Kanalisation der Stadt an der Themse. Die Queen war not amused. BRD 2024. Arte, 19.40 Uhr ...