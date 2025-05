Wie soll es weitergehen mit den Blauhelmeinsätzen der Vereinten Nationen? Die Frage stand im Mittelpunkt des diesjährigen »Peacekeeping Ministerials«, einer Konferenz, die am Dienstag und am Mittwoch im Auswärtigen Amt und im Bendlerblock in Berlin stattfand. Mehr als 800 Teilnehmer waren angereist, darunter UN-Generalsekretär António Guterres und Repräsentanten von 130 Staaten; die Bundesrepublik war nicht zuletzt mit Außenminister Johann Wadephul (CDU) und Verteid...