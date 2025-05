Die Streitkräfte Jemens unter der Führung der Ansarollah haben nach eigenen Angaben erneut eine Hyperschallrakete auf israelisches Territorium abgefeuert. Es sei die dritte Rakete in weniger als 24 Stunden gewesen, erklärte Militärsprecher Jahja Sari am Mittwoch laut der jemenitischen Agentur SABA. In einer »qualitativ hochwertigen Militäroperation« sei der Flughafen Lod in der »besetzten Region Jaffa« getroffen worden. Gemeint ist der Ben-Gurion-Flughafen in Tel Av...