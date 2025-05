Die Häscher der faschistoiden Trump-Regierung könnten schon bald ihren Zugriff deutlich ausweiten. Die von den Republicans geführte Regierung des Bundesstaats Utah arbeitet derzeit an einem Abkommen mit der Zoll- und Einwanderungsbehörde (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Es soll die Polizeibehörden in Utah zum verlängerten Arm von ICE machen. Dies berichtete die sozialistische Parteizeitung Liberation News am Dienstag (Ortszeit) vergangener Woche. Der stra...