Die Frage, die sich als erstes stellt, ist die: Wo hat man das schon mal gehört? Selbstverständlich steckt »Abyss«, das dritte Album von Anika, der 38jährigen Sängerin aus Surrey mit deutschem Hintergrund und zahlreichen Verbindungen nach Berlin, knietief in den frühen Achtzigern, im Postpunk oder New Wave. Etwas Grunge ist auch erkennbar. In jüngerer Zeit hat sich Ähnliches durch die Modeboutiquen, die Indieklubs und Insta Reels gespielt. An Amyl and the Sniffers o...