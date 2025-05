Das Wahlbündnis »Allianz für ein großes Albanien« (ASHM) hat es trotz des Zusammenschlusses 24 rechter Parteien nicht geschafft, die Sozialdemokraten in dem Balkanland aus dem Amt zu befördern. Die »Sozialistische Partei« (PS) von Ministerpräsident Edi Rama konnte bei der Parlamentswahl am Sonntag sogar noch zulegen und errang mit 52,08 Prozent die absolute Mehrheit in der Volksvertretung mit insgesamt 140 Abgeordneten. Dies teilte die Wahlbehörde in Tirana am Diens...