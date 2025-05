Der US-amerikanische Bundesstaat Utah hat ein Gesetz verabschiedet, das die Zugabe von Fluorid ins Trinkwasser untersagt. Das Verbot trat am 7. Mai in Kraft. Es ist ein wichtiger Präzedenzfall, denn in zahlreichen anderen Staaten, darunter Tennessee, Ohio und South Carolina, werden ähnliche Gesetze diskutiert. Florida steht kurz davor, ein vergleichbares Verbot zu erlassen. In den USA setzen seit den 1950er Jahren kommunale Wasserversorger Fluorid zu. Der Mineralsto...