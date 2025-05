Die Verlegerin Katharine Graham (Meryl Streep mimt kompetent die komplette Inkompetenz) hat als Erbin und Witwe Anfang der 1970er die Washington Post zu verlegen. Die gelangt an die »Pentagon Papers«, in denen belegt wird, dass Washington einen nicht gewinnbaren Krieg in Vietnam forcierte und die eigenen Truppen verfeuerte. Chefredakteur Benjamin Bradley (Tom Hanks) drängt auf Publikation, auch (und weil) dies der weit größeren New York Times administrativ untersagt...