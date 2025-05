Die Zahl der Menschen, die an Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue-Syndrom – kurz ME/CFS – erkrankt sind, steigt weiter stark an. In Deutschland sind den Krankenkassen und Fachgesellschaften zufolge rund 600.000 Menschen betroffen. Auch in Österreich ist die schwere chronische Erkrankung seit der Coronapandemie auf dem Vormarsch. Am Montag wurden in der Alpenrepublik mehrere Protestaktionen zum Anlass des Internationalen ME/CFS-Tags und des Internationa...