Fast jedes fünfte Kind in der BRD wächst in Armut auf. Und wer arm ist, bleibt arm. Am Montag veröffentlichte das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung den »Teilhabeatlas Kinder und Jugendliche« 2025, der ein aktuelles Bild dieses Missstands zeichnet. Ausgewertet wurden dafür die vier zentralen Teilhabeindikatoren Wirtschaft, Bildung, Demographie und Infrastruktur, diese wiederum mit geographischen Daten ins Verhältnis gesetzt. Die zentralen Erkenntnisse i...