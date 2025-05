Ob in E-Autos, Akkus, Windkraftanlagen, Computern, Solarpaneelen oder modernen Rüstungsgütern aller Art: Ohne eine Reihe spezieller Metalle kommt die Industrie heute weniger denn je aus. Entsprechend hoch ist in Zeiten des weltweiten Wettrüstens, der um sich greifenden Digitalisierung, des Umbaus der Energieversorgung und der Elektrifizierung des Verkehrs der Hunger nach allerlei Mineralien und Erzen. Die Internationale Energieagentur (IEA) in Paris ging voriges Jah...