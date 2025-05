Erneut ist Kolumbiens linker Präsident Gustavo Petro zur Zielscheibe von Kontrahenten im In- und Ausland geworden. Am Dienstag beschuldigte er den republikanischen US-Kongressabgeordneten Mario Díaz-Balart, federführend an einem Komplott beteiligt zu sein, das seinen Sturz zum Ziel habe. »Sollte das geschehen, muss eine Revolution ausbrechen, denn es handelt sich um eine Verleumdung und einen Angriff auf die nationale Souveränität Kolumbiens«, erklärte Petro bei ein...