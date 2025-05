Alles auf Rosa. Wir haben Mai, der Giro d’Italia rollt wieder durch das zweitschönste Land der Welt. Nur Frankreich, bekanntlich, ist schöner. In Rosa schon jetzt fährt Primož Roglič, der große Favorit der diesjährigen Ausgabe. Auf der zweiten Etappe am Sonnabend, dem 13,7 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Tirana – auf der anderen Seite der Adria, in Albanien, wo die Rundfahrt dieses Jahrs ihren Start hat – verpasste Roglič den Tagessieg um Wolframdrahtbreite. Fü...