Kennst du diese Abende, an denen du nicht fassen kannst, wie einsam du bist? Du lebst in einer Großstadt, es wimmelt von Menschen, ein riesiger Ameisenhaufen – und niemand ruft dich an. Keiner denkt an dich und schreibt. Und das deprimiert dich so, dass du einfach nicht die Kraft hast, irgend jemanden da draußen anzurufen. In den ersten Tagen war ziemlich viel zu tun. Da wurden Möbel aufgebaut und Umzugskartons ausgeräumt. Meine Schwester kam vorbei und versuchte, n...