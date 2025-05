Die Fortsetzung der Waffenlieferungen an die Ukraine steht ganz oben auf der Agenda der neuen Bundesregierung. Dem Protest dagegen will »Schwarz-Rot« aber eine wichtige Informationsquelle entziehen. Künftig sollen die gelieferten Waffensysteme nicht mehr, wie es in den vergangenen drei Jahren Praxis war, im Internet veröffentlicht werden. »Die Bundesregierung wird künftig die Kommunikation zur Lieferung von Waffensystemen deutlich reduzieren«, hieß es dpa zufolge be...