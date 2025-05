Janus sind Briten, aber in Krefeld stationiert, machen also erst mal die lokalen Klubs und Discos im Rheinland unsicher, bevor sich Produzent Rainer Pietsch ihrer annimmt und im Januar 1972 in den Electrola Studios, Köln, ihr Debütalbum aufnimmt. Pietsch ist eine interessante Figur, er hat mit den Lords, Michael Holm, aber auch den Progrockern Triumvirat gearbeitet und der großen Joy Fleming, Deutschlands Stimme für den Grand Prix Eurovision de la Chanson 1975, ihre...