Die politische Gefangene Iratxe Sorzabal ist in Madrid vom Vorwurf des Verübens eines »terroristischen Sprengstoffanschlags« freigesprochen worden. Die Baskin sei nach ihrer Festnahme 2015 »unmenschlicher Behandlung ausgesetzt« gewesen, wie am Donnerstag das Sondergericht Audiencia Nacional, das für Terrorismus- und Korruptionsfälle zuständig ist, urteilte. Sorzabal hatte sich in einer Vernehmung schuldig bekannt, der Untergrundorganisation ETA anzugehören und 1995 ...