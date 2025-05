Das kleine Mädchen Pepsi lebt auf dem Hof ihres Großvaters in der Herzegowina. Auch wenn das Landleben beschwerlich ist, liebt sie die Natur, die Tiere und den flimmernden Schlaf des Sommers. Doch ihr Glück ist getrübt, denn ihre Eltern sind aus Geldnot als »Gastarbeiter« ins ferne Deutschland gezogen. Beide arbeiten in Hessen und verbringen nur in den Sommerferien ein paar Wochen in der Heimat mit ihren drei Kindern. Pepsis Traum, das ganze Jahr mit den Eltern zusa...