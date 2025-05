Donald Trump wird in der kommenden Woche die Hauptstädte Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Katars besuchen. Es ist die erste offizielle Auslandsreise des US-Präsidenten seit Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar. Trump knüpft damit an sein vorhergehendes Mandat an: Dieses hatte er im Mai 2017 ebenfalls mit einem Besuch in Riad begonnen, wo zu seinen Ehren ein Gipfeltreffen arrangiert worden war, an dem Regierungschefs und Staatsoberhäup...