In erster Linie war Lothar Kolditz Wissenschaftler: Er forschte und lehrte, in den 1980er Jahren leitete er das Zentralinstitut für Anorganische Chemie (ZIAC) der Akademie der Wissenschaften (AdW) bis zu dessen Abwicklung. Danach engagierte er sich als Ruheständler in der AdW-Nachfolgerin, der Leibniz-Sozietät. Der Akademiker wurde zu Beginn der 1980er Jahre an die Spitze des Nationalrates der Nationalen Front gewählt, ein Ehrenamt. Die...