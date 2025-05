Für den früheren Al-Qaida-Gefolgsmann ist es eine Art Ritterschlag: Am Mittwoch wurde Ahmed Al-Scharaa erstmalig in Europa empfangen – auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und mit UN-Ausnahmegenehmigung. Denn: Er steht nach wie vor auf der Sanktionsliste für Terrorismus und damit unter einem Reiseverbot. Vor seinem »Aufstieg« zum obersten Machthaber Syriens führte Al-Scharaa die Al-Qaida-Abspaltung Haiat Tahrir Al-Sham (HTS) an und kontrollier...