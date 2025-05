Hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt, haben sich am Mittwoch 133 wahlberechtigte Kardinäle unter 80 Jahren in der Sixtinischen Kapelle in Vatikanstadt eingefunden: Beginn des Konklaves zur Wahl des Nachfolgers des am Ostermontag, dem 21. April, verstorbenen Papstes Franziskus. Sie haben sich per Schwur verpflichtet, keinerlei Kontakte zur Außenwelt zu unterhalten. Sie mussten ihre Handys abgeben, dürfen nicht fernsehen, keine Zeitungen lesen. Bei der Vereidigung...