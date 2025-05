Der Gazakrieg geht erbarmungslos weiter. Bei zwei israelischen Luftangriffen auf die Karama-Schule in Tuffah, einem Stadtteil von Gaza-Stadt, sollen nach lokalen Angaben am Mittwoch mindestens 13 Menschen getötet worden sein. In der Schule hielten sich Vertriebene auf. Auch der Reporter Nour Abdu soll sich unter den Opfern befinden. Später am Tag wurden bei einem Angriff in der Nähe eines Restaurants und eines Marktes in der Stadt mindestens 23 Menschen getötet, dar...