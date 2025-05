Solchen Besuch hätte sich Lars Klingbeil (SPD) am ersten Tag seiner Amtszeit als Bundesfinanzminister gewiss gern erspart. Punkt zwölf Uhr schlugen am Mittwoch Vertreter der »Bürgerbewegung Finanzwende« vor seinem Dienstsitz in Berlin-Mitte auf, um ihn an seine Pflichten zu erinnern. Neben dem Verwalten von Geld gehört dazu das Eintreiben desselben – bei Steuerbürgern und Steuerräubern. Um mindestens 28,5 Milliarden Euro ließ sich der deutsche Staat durch Aktienschi...