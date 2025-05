Sie kämpfte, wie viele Überlebende, bis zum Schluss dafür, dass den Opfern des Faschismus Anerkennung und Gerechtigkeit widerfährt. Anders als in Spanien oder in Frankreich taucht allerdings der Name Neus Català in der hiesigen Rezeption des Gedenkakts vom Wochenende für die vor 80 Jahren befreiten Häftlinge des Konzentrationslagers Ravensbrück nicht auf. Die spanisch-republikanische Kommunistin und Widerstandskämpferin wurde 103 Jahre alt und blieb stets politisch ...