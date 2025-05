Die Stimmen sind längst ausgezählt, bei den Gemeinderatswahlen am Sonntag in Südtirol, genauer in der autonomen Region Trentino-Alto Adige in Italien. In 111 der 116 Gemeinden Südtirols wurde gewählt, in 109 ein Bürgermeister bzw. eine Bürgermeisterin im ersten Wahlgang. In 99 von 116 Gemeinden stellt die konservative Südtiroler Volkspartei (SVP) den Amtschef bzw. die Amtschefin, berichtete Rainews am Montag online. Nur in Bozen und Meran wird es zur Stichwahl komme...