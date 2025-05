Union Busting in der sozialen Arbeit? Klingt abwegig, ist aber Ursache eines politischen Prozesses, der am Dienstag vom Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg letztinstanzlich beschieden wurde. Inés Heider musste fast zwei Jahre lang gegen unrechtmäßige Repressionen für die Wahrnehmung ihrer Grundrechte kämpfen, bis man ihr recht gab. Unterstützt wurde sie von einem Solidaritätskomitee, Hunderten Kollegen und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Im So...