Über zwölf Millionen Menschen sind in zwei Jahren Krieg vertrieben worden, die Hälfte der Bevölkerung leidet an akuter Hungersnot: Am Montag scheiterte jedoch die Klage Sudans vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Beschuldigt wird die Golfmonarchie, durch die Lieferung von Waffen an paramilitärische Kräfte in Darfur gegen die Völkermordkonvention zu verstoßen. Aufgrund der fehlenden Zuständigkeit »ist es dem ...