Ziemlich genau ein Jahr ist es her, seit Lawrence Wong die Führungsrolle in Singapur übernommen hat. Am 21. Mai 2024 war der vorherige Finanzminister als erst vierter Regierungschef des Stadtstaates vereidigt worden und trat die Nachfolge von Lee Hsien Loong an, der das Amt zwei Jahrzehnte ausgeübt hatte. Dass sich der Neue an der Spitze von Partei und Regierung offenbar erfolgreich etabliert hat, davon kündet das Ergebnis der Parlamentswahl vom Sonnabend. Die konse...