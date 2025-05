Nun ist es offiziell: Am 15. Mai wird die islamistische Organisation Hamas in der Schweiz verboten. Dass das Verbot genau auf den Tag der Nakba fällt, an dem an die massenhafte Vertreibung der Palästinenser rund um die israelische Staatsgründung 1948 gedacht wird, ist wohl dem Zufall geschuldet. Da sich Bern jedoch als »neutrale Vermittlerin« versteht, sind Verbote von Organisationen äußerst selten. Bisher sind lediglich Al-Qaida und der »Islamische Staat« als »Terr...