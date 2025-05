An elf Tagen im Jahr müssen, das Gesetz schreibt es vor, die heulenden und klingelnden Daddelmaschinen schweigen, am Aschermittwoch zum Beispiel. Und diese Automatenruhe – darauf liegt ein Segen – regt die Beredsamkeit derer an, die in der Regel in stummer Zwiesprache mit einem Apparat Stunde über Stunde verbaseln. Einer der Kandidaten ist »der Opa«, so nennen ihn alle. Er residiert in einem Wohnheim und hat oft Langeweile. Deshalb bombardiert er André, der ihm das ...