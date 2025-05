Am 29. April 1945 wurde das Konzentrationslager Dachau von US-Truppen befreit. Über 40.000 Kommunisten, Gewerkschafter und andere Oppositionelle, später Sinti und Roma, Juden, Zeugen Jehovas und Homo­sexuelle wurden in dem Lager ermordet. Nicht ohne Grund gilt die von KPD-Politiker und Dachau-Überlebenden Hans Beimler als »Mörderlager Dachau« bezeichnete Einrichtung als Muster für weitere KZ des Hitlerfaschismus. Am Sonntag fand die zentrale Gedenkfeier zum 80. Jahr...