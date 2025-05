Das vierte Treffen zwischen Vertretern der USA und Irans, das am Sonntag in Rom stattfinden sollte, wurde ohne Angabe eines neuen Termins »aus logistischen Gründen« verschoben. Das teilte am Donnerstag überraschend das Außenministerium des Sultanats Oman mit, das bei den bisherigen »indirekten Gesprächen« am 12., 19. und 26. April als Vermittler zwischen den Delegationen beider Staaten gedient hatte. Iran lehnt direkte Begegnungen ab, solange die US-Regierung mit Sa...