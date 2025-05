Die Auswirkungen des Arbeitskampfs der Servicekräfte an der Berliner Charité werden größer: »ab heute (…) bis einschließlich 8. Mai sind die gastronomischen Einrichtungen der Mitarbeitendenverpflegung streikbedingt geschlossen«, hieß es in einer Mail an die Beschäftigten des Krankenhauses vom 30. April, die jW vorliegt. Und das wird nicht die einzige Einschränkung sein. Schließlich arbeiten bei der Servicegesellschaft Charité Facility Management (CFM) auch Kollegen ...