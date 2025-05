Alexander Dobrindt will als nächster Innenminister erklärtermaßen in die Fußstapfen seiner Vorgängerin Nancy Faeser treten – und noch viel weiter als die SPD-Politikerin gehen. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung vom Freitag kündigte der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag eine verschärfte Migrationspolitik an. Allerdings relativierte er die Ansage des Kanzlerkandidaten der Union, Friedrich Merz (CDU), und versprach, dass »keine Grenzen geschlossen« würden. Es sollte ...