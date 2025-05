Eine Schriftstellerin aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts wird uns in »Alles – bloß nicht vage« vorgestellt – sie heißt Florbela Espanca. Hierzulande nur wenigen bekannt, obgleich als »weibliche Pessoa« tituliert, wird sie in Portugal als eine der größten Lyrikerinnen aller Zeiten angesehen. Vom Leben dieser außerordentlichen Dichterin erzählt Catrin George Ponciano und führt uns in das zwischen Melancholie und Emanzipationsstreben oszillierende Werk ...