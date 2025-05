Am Anfang war nicht das Wort, sondern der Berg. Sofern es um das neue Jazzstück des Berliner Musikers und Komponisten Florian Bergmann geht. »­Quattro Montagne« (»Vier Berge«) lautet der italienische Titel des Werks, das am kommenden Dienstag in der Reihe »jW geht Jazz« in der Maigalerie der Tageszeitung junge Welt in Berlin uraufgeführt wird. Zwei Musiker und eine Musikerin sind im Einsatz: Bergmann, der 2011 den Hanns-Eisler-Preis für zeitgenössische Interpretatio...