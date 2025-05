Seit langem wird um eine geeinte Haltung der kurdischen Akteure und eine gemeinsame Strategie im Hinblick auf die Zukunft der kurdischen Gebiete in Syrien gerungen. Die rapiden Entwicklungen in der Region nach dem Sturz der Regierung von Baschar Al-Assad im Dezember 2024 und die darauf erfolgte Bildung einer De-facto-Regierung haben die Notwendigkeit noch verstärkt. 400 Delegierte syrisch-kurdischer Organisationen fanden daher am vergangenen Wochenende in Kamischli ...