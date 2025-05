Am 25. Juni 2024 brannte in Kenias Hauptstadt Nairobi nicht nur der Sitz des Parlaments – ein ganzes System geriet ins Wanken. Tausende Demonstranten stürmten das Gebäude, setzten Teile in Brand. Die Polizei schlug brutal zurück. Mindestens 39 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt, viele direkt vor den Augen der Öffentlichkeit. Ein Jahr später wirkt die Regierung von Präsident William Ruto angeschlagen. Damals hatte er unter dem Druck der Straße das umstrittene...