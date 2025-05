Am fünften Verhandlungstag im Prozess um das mutmaßliche Exmitglied der aufgelösten Rote Armee Fraktion (RAF), Daniela Klette, hat das mediale Interesse am Landgericht Verden nachgelassen. Nicht nachgelassen haben hingegen die sogenannten Sicherheitsvorkehrungen, denen die 66jährige ausgesetzt ist. Wie der Vorsitzende Richter Lars Engelke während der Verhandlung am Dienstag mitteilte, trage die Angeklagte die schwere Bleiweste während der Transportfahrten zum Verhan...