Die Zahl derer, die offen den Klimawandel leugnen, mag auch in Australien inzwischen deutlich abgenommen haben. Dass sich das konservative politische Lager aber immer noch teilweise schwertut, das Problem in seiner ganzen Dimension zumindest offiziell anzuerkennen, zeigte in der Endphase des Wahlkampfes bei einer ABC-Gesprächsrunde Oppositionsführer Peter Dutton. Das müsse die Wissenschaft sagen, ihm fehle da die Grundlage, mogelte er sich um eine eindeutige Aussage...