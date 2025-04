Kisch, Kraus, Spies

»Er hat Talent, Witterung, Energie, Menschenkenntnis und Findigkeit, die unerlässlich sind«, attestierte Kurt Tucholsky schon 1925 Egon Erwin Kisch. Der Beiname »Der rasende Reporter« charakterisiert ihn treffend. Seinen Lebensweg prägten viele Umstände, die hier nur angedeutet werden können. In Prag wurde er am 29. April 1885 in einer deutschsprachigen jüdischen Familie geboren, studierte unter anderem Literatur und Geschichte und ging zum k. u. k. Militär, wo er a...