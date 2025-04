Sie wird länger und länger: die Stadtautobahn A 100 in Berlin. Im September geht voraussichtlich das nächste Teilstück, Abschnitt 16, zwischen Neukölln und Treptower Park, in Betrieb. Das gab am Montag abend die zuständige Autobahn GmbH Nordost bei einer Informationsveranstaltung bekannt. Eigentlich sollte der Start, nach davor schon mehrmaligem Aufschub, im Juni erfolgen. Ursache für die abermalige Verzögerung sind Lieferengpässe bei Bauteilen für die elektronische...