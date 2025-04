Der Bestseller der KI-Branche? Heiße Luft. 1970 sah Marvin Minsky, Professor am MIT, in »drei bis acht Jahren« Computer mit der Intelligenz eines durchschnittlichen Menschen. 2024 sagte Elon Musk voraus, dass KI 2026 menschliche Intelligenz übertreffen werde. Fair enough: Für Musks politische Freunde stimmt das vielleicht sogar. Hohe Ziele braucht der Mensch. Wer mehr als nichts schaffen will, darf nicht weniger als alles wollen, und Entwickler können das Mögliche n...