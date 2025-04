Zwischen Indien und Pakistan ist noch keine Entspannung in Sicht. Auch in der Nacht vom Sonntag auf Montag soll es nach indischen Militärangaben an den Landesgrenzen zu Schusswechseln gekommen sein. Der alte Konflikt zwischen den beiden Atommächten hat sich bedrohlich zugespitzt, seit am Dienstag vergangener Woche Bewaffnete in dem Ferienort Pahalgam 25 Urlaubsgäste und einen Touristenführer massakrierten. Die Angreifer reklamierten, einer bisher unbekannten islamis...