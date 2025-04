In Ecuador wird das Ergebnis der Präsidentschaftswahl weiter angezweifelt. Obwohl der Nationale Wahlrat (CNE) am Donnerstag alle Einwände gegen den Sieg des rechten Amtsinhabers Daniel Noboa zurückgewiesen hatte, halten sich Betrugsvorwürfe. Am Wochenende legte der Anwalt des Wahlbündnisses der linken Parteien Revolución Ciudadana (RC) und Renovación Total (Reto), Francisco Estarellas, einen neuen Einspruch gegen die vom CNE veröffentlichten Zahlen ein. Auch Expräsi...