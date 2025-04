Washingtons Krieg gegen den Jemen hat allein in den ersten Wochen seit Wiederaufnahme der Bombardements Mitte März weit mehr als eine Milliarde US-Dollar gekostet. Dies berichteten New York Times und CNN unter Berufung auf Quellen aus US-amerikanischen Regierungskreisen Anfang April. Im selben Zeitraum schossen die Ansarollah sieben US-»Reaper«-Drohnen vom Typ MQ-9 ab, so ein Beamter des Verteidigungsministeriums – jede einzelne im Wert von 30 Millionen US-Dollar. D...