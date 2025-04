Es ist das Who’s who der internationalen Politik, das zum Begräbnis von Papst Franziskus am Sonnabend in Rom reisen will. So auch US-Präsident Donald Trump. Erwartet wird, dass er Druck ausüben wird, um die Wahl eines den USA nahestehenden Nachfolgers durchzusetzen. Laut Nachrichtenagentur Ansa ist es kein Geheimnis, dass das Pontifikat von Franziskus der Trump-Regierung ein Dorn im Auge war. Der Papst wurde von dieser mit Kritik überhäuft: Unter anderem, weil der A...